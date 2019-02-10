Son Dakika Haberleri: Video: Mobilya Monte Edebilen Robot Geliştirildi

Video: Mobilya Monte Edebilen Robot Geliştirildi

53 dakika önce

Beş milyon nüfuslu şehir devletin önemli eğitim kurumlarından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen robot kollar, Ikea'dan aldığınız kutu içerisindeki yemek masası sandalyesini yaklaşık 20 dakikada kurabiliyor.

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Beş milyon nüfuslu şehir devletin önemli eğitim kurumlarından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen robot kollar, Ikea'dan aldığınız kutu içerisindeki yemek masası sandalyesini yaklaşık 20 dakikada kurabiliyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:52 

Teknoloji Üniversitesi, Dünya
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