Video: Mobilya Monte Edebilen Robot Geliştirildi
53 dakika önce
Beş milyon nüfuslu şehir devletin önemli eğitim kurumlarından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen robot kollar, Ikea'dan aldığınız kutu içerisindeki yemek masası sandalyesini yaklaşık 20 dakikada kurabiliyor.
Beş milyon nüfuslu şehir devletin önemli eğitim kurumlarından Nanyang Teknoloji Üniversitesi
'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen robot kollar, Ikea'dan aldığınız kutu içerisindeki yemek masası sandalyesini yaklaşık 20 dakikada kurabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:52
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