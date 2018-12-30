Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi
1 saat önce
Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı.
Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı. Çin
'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan
Özerk Bölgesi'nde yapılan festivalde, deve güzellik yarışması da düzenlendi
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:34
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