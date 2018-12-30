Son Dakika Haberleri: Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi

Video | Moğolların Geleneksel Naadam Festivalinde Deve Yarışları Düzenlendi

1 saat önce

Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı.

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Moğolların geleneksel Naadam kış festivalinde deve yarışları, deve üzerinde okçuluk ve polo karşılaşmları yapıldı. Çin'in kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yapılan festivalde, deve güzellik yarışması da düzenlendi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:34 

Moğolistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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