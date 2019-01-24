Son Dakika Haberleri: Video: Muhalif Lider Juan Guaido Maduro'ya Baskısını Artırıyor

Video: Muhalif Lider Juan Guaido Maduro'ya Baskısını Artırıyor

1 saat önce

Uluslararası kamuoyunun ve Latin Amerika ülkelerinin desteğini arkasına alan Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido, yönetimi devralarak Venezuela halkına adil seçimler sonrası ülkenin bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkma sözü verdi.

Uluslararası kamuoyunun ve Latin Amerika ülkelerinin desteğini arkasına alan Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido, yönetimi devralarak Venezuela halkına adil seçimler sonrası ülkenin bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkma sözü verdi.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:15 Kaynak: Youtube

Venezuela, Latin Amerika, Genel
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