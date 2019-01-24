Video: Muhalif Lider Juan Guaido Maduro'ya Baskısını Artırıyor
20 dakika önce
Uluslararası kamuoyunun ve Latin Amerika ülkelerinin desteğini arkasına alan Ulusal Meclis Başkanı muhalif lider Juan Guaido, yönetimi devralarak Venezuela halkına adil seçimler sonrası ülkenin bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkma sözü verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:45 Kaynak: Youtube
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