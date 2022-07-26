Video: Namibya'daki Ünlü Ay Vadisi'nden Manzaralar - Son Dakika
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Video: Namibya'daki Ünlü Ay Vadisi'nden Manzaralar

26.07.2022 20:18
Video: Namibya'daki Ünlü Ay Vadisi'nden Manzaralar

Namibya'nın kıyı kenti Swakopmund'dan 30 kilometre uzaklıkta, Ay'a benzerliği nedeniyle Ay Vadisi diye anılan geniş bir bölge yer alıyor.

Namibya'nın kıyı kenti Swakopmund'dan 30 kilometre uzaklıkta, Ay'a benzerliği nedeniyle Ay Vadisi diye anılan geniş bir bölge yer alıyor.

Görülmeye değer bu alan sadece dünyanın her yerinden turist çekmekle kalmıyor, aynı zamanda film yönetmenleri tarafından da tercih ediliyor. "Mad Max" ve "Star Wars" gibi filmlerin pek çok sahnesi burada çekildi.

Kıyıdaki Namib Çölü'nün altın renginden farklı olarak Ay Vadisi, ıssızlığın ortasında koyu gri bir renk sunuyor.

Vadideki hayvan ve bitki izlerini yakalamak zor olsa da bu durum, pek çok turisti buraya çeken bir başka nadir ve özgün ekolojik doğa stili oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Namibya'nın Swakopmund şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Namibya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Namibya'daki Ünlü Ay Vadisi'nden Manzaralar - Son Dakika

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