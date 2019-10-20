Son Dakika Haberleri: Video: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı
Son Dakika Dünya Video: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

Video: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

1 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.

">

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.

Video: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı

Nijerya, Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya eski Dışişleri Bakanı Gabriel'den Merkel'i sarsan itiraf: Erdoğan bizi uyarmıştı
Trump, Kongre'ye yüklendi: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır Trump'ı zora sokacak genelev iddiası: 1982 yılında 18 yaşından küçük bir kızla ilişkiye girdi Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan sosyal medyada gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 14:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]