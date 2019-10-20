Video: Nijerya'da Kur'an eğitimi için gönderilen 147 kişi işkenceden kurtarıldı
1 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kur'an dersi verdiğini iddia eden bir okula düzenlenen baskında kötü muameleye maruz kalan 147 kişi kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:12
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