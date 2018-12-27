Video | Nimet Abla Piyangoyu Hiç Iskalamıyor: Yeni Yıl Öncesi Yine Uzun Kuyruklar
17 dakika önce
Türk Teyyare Cemiyeti Piyangosu ismiyle 1928 yılında kurulan Eminönü'ndeki Nimet Abla, piyango gişesi yeni yıl yaklaşırken yine 'ya çıkarsa' diyenleri uğrak yeri oldu.
Türk Teyyare Cemiyeti Piyangosu ismiyle 1928 yılında kurulan Eminönü'ndeki Nimet Abla, piyango gişesi yeni yıl yaklaşırken yine 'ya çıkarsa' diyenleri uğrak yeri oldu.…
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:26 Kaynak: Youtube
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