Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok
2 saat önce
Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:56
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