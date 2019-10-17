Son Dakika Haberleri: Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok
Son Dakika Dünya Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok

Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok

2 saat önce

Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi.

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Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mektup diplomasisi günlerinin geride kaldığını söyledi

Video | Numan Kurtulmuş: Bir mektup yazdık, Türkiye ona göre şekillensin diyecekleri bir Türkiye yok

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:56 
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