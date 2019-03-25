Son Dakika Haberleri: Video: "Odin'in Askerleri"Nden Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'ye Saldırı

Video: "Odin'in Askerleri"Nden Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'ye Saldırı

38 dakika önce

"Odin'in Askerleri"nden Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'ye saldırı

Finlandiya'da üzerinde göçmen karşıtı gruba ait tişört giyen bir kişi Dışişleri Bakanı Timo Soini'nin üzerine yürüdü. Vantaa kentinde düzenlenen bir seçim kampanyası etkinliğinde Bakan'ı tehdit ettiği belirtilen saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis, saldırganın üzerinde, Finlandiya'da göçmen karşıtlığıyla bilinen Odin'in Askerleri (Soldiers of Odin- SoO) adlı grubun tişörtü olduğunu duyurdu. Ancak söz konusu grup olayla ilişkilerinin bulunmadığını savundu. SoO kurucusu Mika Ranta, resmi üyelerinin giydiği tişörtlerin Vantaa saldırganının giydiğinden farklı olduğunu ve söz konusu kişinin sadece bir sempatizan olabileceğini açıkladı. Zanlının gözaltına alınma görüntüleri sosyal medyada geniş yer bulurken, Finlandiya Başbakanı Juha Sipila olayı "demokrasiye saldırı" olarak tanımladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:33 

Dünya
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