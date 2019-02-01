Video: Ölümünün 20. Yılında Barış Manço'yu Oğlu Batıkan Anlattı: 20 Sene Hiç Kolay Geçmedi…
47 dakika önce
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 20 sene geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:41 Kaynak: Youtube
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