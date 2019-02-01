Son Dakika Haberleri: Video: Ölümünün 20. Yılında Barış Manço'yu Oğlu Batıkan Anlattı: 20 Sene Hiç Kolay Geçmedi…

Video: Ölümünün 20. Yılında Barış Manço'yu Oğlu Batıkan Anlattı: 20 Sene Hiç Kolay Geçmedi…

47 dakika önce

Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 20 sene geçti.

Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 20 sene geçti.

1 Şubat 1999'da …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:41 Kaynak: Youtube

Barış Manço, Genel
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