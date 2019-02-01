Video: Ölümünün 20. Yılında Barış Manço'yu Oğlu Batıkan Anlattı: 20 Sene Hiç Kolay Geçmedi
1 saat önce
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 20 sene geçti.
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço
'nun ölümü üzerinden tam 20 sene geçti.
1 Şubat 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden ünlü sanatçıyı küçük oğlu Doğukan Manço
anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:13
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