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Video | Orangutan Cinta'dan koronavirüse karşı el yıkama dersi
6 saat önce
Orangutan Cinta'dan koronavirüse karşı el yıkama dersiView on euronews.
Orangutan Cinta'dan koronavirüse karşı el yıkama dersiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:36
Son Dakika ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti