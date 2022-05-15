Video: Ortadoğu, Al Jazeera Muhabirinin Ölümüne Yas Tutuyor - Son Dakika
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Video: Ortadoğu, Al Jazeera Muhabirinin Ölümüne Yas Tutuyor

15.05.2022 13:44
Video: Ortadoğu, Al Jazeera Muhabirinin Ölümüne Yas Tutuyor

Ortadoğu'da birçok kişi, Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail ordusunun baskınlarını haber yaparken Çarşamba günü öldürülen, Al Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için yas tutuyor.

Ortadoğu'da birçok kişi, Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail ordusunun baskınlarını haber yaparken Çarşamba günü öldürülen, Al Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için yas tutuyor.

Ebu Akile'nin öldürülmesi Ortadoğu'daki Filistinli ve Araplar arasında İsrail'e karşı suçlama ve kızgınlığın yükselmesine de neden oldu.

Ebu Akile için Perşembe günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen cenaze merasimine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katıldı.

Ebu Akile'in ölümü nedeniyle yas tutmak ve İsrail'i protesto etmek için Filistin, Ürdün ve Tunus'ta son iki gündür mum ışığı seremonileri gerçekleştiriliyor, duvar resimleri çiziliyor ve gösteriler düzenleniyor.

Usame El-Kavasmi, Üst düzey El Fetih yöneticisi:

"İsrail, gerçeği öldürmek ve Filistin gerçeğinin ve hikayesinin dünyaya görünmesine engel olmak için aldığı açık bir kararla Şirin Ebu Akile'yi öldürerek bir suç işledi. İsrail, gerçeği dünyaya göstermeden işgali ve onun suçluluğunu kalıcılaştırmak istiyor. İsrailli suçlular hakkında uluslararası suç mahkemelerinde dava açmaya çalışacağız."

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurulduğunu söylerken İsrail ordusu olay hakkında soruşturma başlattığını ve muhabirin "silahlı Filistinliler" tarafından vurulmuş olma ihtimalini araştırdığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor.

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Batı Şeria, Al Jazeera, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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