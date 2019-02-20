Video | Oscar İsmi Nasıl Doğdu, Heykelin Anlamı Ne? Akademi Ödülleri Hakkında Merak Edilen 5 Soru
1 saat önce
Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor?
Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:04
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