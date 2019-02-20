Son Dakika Haberleri: Video | Oscar İsmi Nasıl Doğdu, Heykelin Anlamı Ne? Akademi Ödülleri Hakkında Merak Edilen 5 Soru

Video | Oscar İsmi Nasıl Doğdu, Heykelin Anlamı Ne? Akademi Ödülleri Hakkında Merak Edilen 5 Soru

1 saat önce

Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor?

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Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:04 

Dünya
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