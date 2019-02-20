Video | Oscar İsmi Nasıl Doğdu, Heykelin Anlamı Ne? Akademi Ödülleri Hakkında Merak Edilen 5 Soru

Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor?

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Dünyanın en prestijli sinema organizasyonu "Akademi Ödülleri" ne anlama geliyor? Ödül ne zamandan beri kim tarafından veriliyor? Oscar ismi nereden geliyor? Oscar heykelciği neyi simgeliyor?

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