Son Dakika Haberleri: Video | Osmanlı Döneminde Getirilen Makineyle Vesikalık Çeken Mısırlı Fotoğrafçı

Video | Osmanlı Döneminde Getirilen Makineyle Vesikalık Çeken Mısırlı Fotoğrafçı

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Mısır, Kahire, Genel
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