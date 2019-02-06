Video | Osmanlı Döneminde Getirilen Makineyle Vesikalık Çeken Mısırlı Fotoğrafçı
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:46 Kaynak: Youtube
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