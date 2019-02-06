Video | Osmanlı Döneminde Getirilen Makineyle Vesikalık Çeken Mısırlı Fotoğrafçı
51 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:58
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