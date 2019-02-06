Son Dakika Haberleri: Video | Osmanlı Döneminde Getirilen Makineyle Vesikalık Çeken Mısırlı Fotoğrafçı

Video | Osmanlı Döneminde Getirilen Makineyle Vesikalık Çeken Mısırlı Fotoğrafçı

51 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de bir fotoğrafçı, müşterilerinin vesikalıklarını 120 senelik bir fotoğraf makinesiyle çekiyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:58 

Mısır, Kahire, Dünya
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