Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ücret ödüyor - Son Dakika
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Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ücret ödüyor

Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ücret ödüyor

11.06.2022 20:55

Video oyun fiyatlarında gerçekleşen son yıllardaki değişimler oyun severleri üzerken ceplerini de yakmaya başladı. Türkiye'de PC ve konsol sahiplerinin video oyunlarına ödedikleri ücretler, oyunların önerilen fiyatından yüzde 541 oranla daha fazla olduğu açıklandı.

Popüler dijital oyun dağıtımcısı Steam'in istatistiklerini paylaşan internet sitesi SteamDB'de yer alan verilere göre, 28 Ekim'de piyasaya sürülmeye hazırlanan yeni Call of Duty oyunu Modern Warfare 2'yi satın almak için Türkiye'deki kullanıcıların önerilen fiyatından yüzde 541 oranla daha fazla ödediği açıklandı.

TÜRKİYE, ÖNERİLEN FİYATTAN YÜZDE 541 DAHA FAZLA ÖDÜYOR

Listelenen 41 ülke ve para birimleri arasından Türkiye, oyunun önerilen fiyatından yüzde 541 daha fazla ödediği açıklandı. Önerilen fiyatına oranla en fazla ödeyen ülke ise yüzde 820 ile Arjantin iken Türkiye ise ikinci sırada yer aldı.

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Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ödüyor

EN FAZLA ÖDEYEN ÜLKE ARJANTİN OLDU

Arjantin'de açıklanan enflasyon rakamları haliyle video oyun satışlarına da yansıdı. Arjantinli kullanıcıların dijital oyun dağıtımcısı Steam'in önerdiği fiyatlardan yüzde 820 oranla daha fazla ücret ödediği anlaşıldı.

Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ödüyor

YENİ ÇIKAN OYUNLAR CEP YAKIYOR

Türk Lirası'nın döviz kurlarına karşı değer kaybetmesi nedeniyle video oyun fiyatlarını da bir hayli etkiliyor. Bilgisayarda yeni çıkan bir oyun ortalama 600 TL bandında değişkenlik göstermekteyken konsol oyuncuları için durum daha içler acısı bir halde. Battlefield 2042'nin son sürüm oyunu PS5 konsolları için 2.000 TL'den satışa sunulurken aynı zamanda Assassin's Creed Vallhalla ve Watch Dogs: Legion paketinin PS5 fiyatı da 1245 TL olarak belirlendi.

Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ödüyor
PlayStation 5 Oyun Fiyatları
Video oyun fiyatları cep yakmaya başladı! Türkiye önerilen fiyattan yüzde 541 daha fazla ödüyor
Call of Duty PC Fiyatı
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