Video Oyuncusu, Eski Formula 1 Pilotunu Gerçek Pistte Tokatladı (Video)

Sanal yarışçılar ile gerçek yarışçılar, gerçek bir pistte karşı karşıya gelirse ne olur sorusunun cevabı belli oldu.

Video oyunlarında pek çok farklı türde simülasyon var. Bunların arasında savaş simülasyonları, FPS'ler, şirket yönetim oyunları, borsa simülasyonları gibi pek çok oyun var. Yarış oyunları bu konuda farklı bir noktada. Oyunlar olabildiğince gerçekçi ve bu oyunlarda elde edilen beceriler, gerçek otomobil deneyiminde de işe yarıyor.



23 yaşındaki Enzo Bonito, profesyonel bir eSporcu. Kendisi bir e-yarış takımının da üyesi. Bonito, Meksika'da yapılan yarışlarda hem eski bir Formula 1 pilotunu hem de eski bir Indy şampiyonunu yenmeyi başardı.









Meksika'da yapılan Race of Champions, farklı disiplinlerden yarışçıları bir araya getirerek en büyük ismi seçmeyi amaçlayan bir turnuva. Enzo Bonito bu yarışmada ilk olarak şu anda Formula E'de yarışan ve geçmişte Formula 1'de yarışmış olan Lucas di Grassi'yi geride bırakmayı başardı.



Bu kadarla da kalmayan Bonito, esas büyük şoku üç defa Indy 500 yarışını kazanan Ryan Hunter-Reay'ı yenerek yaşattı. Yukarıdaki tweette bulunan videodan, yarışa ait bazı kesitleri izleyebilirsiniz.



Günümüzde dijital yarışlar gittikçe popüler hale geliyor. İlk yarış e-spor takımı 2016 yılında kuruldu. Bugün pek çok turnuvada pek çok yarışçı mücadele ediyor. Bu sporcular, klavye ve fare değil gerçek araçlardakine benzeyen direksiyonlar ve pedallar kullanıyorlar.









Elektronik sporlar gün geçtikçe farklı şekillere bürünüyor. Gelecekte belki de hologram araçların mücadele ettiği, ekstrem pistlerde yapılan yarışlar göreceğiz.

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