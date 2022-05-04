Video oyunlarının pazar değeri milyarlarca sterline ulaştı! Yeni rekor Avrupa'dan geldi - Son Dakika
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Video oyunlarının pazar değeri milyarlarca sterline ulaştı! Yeni rekor Avrupa'dan geldi

Video oyunlarının pazar değeri milyarlarca sterline ulaştı! Yeni rekor Avrupa'dan geldi

04.05.2022 17:59

Her sene olduğu gibi bu sene de video oyunlarının pazar değeri büyümeye devam etti. Video oyunlarında önemli bir rolde yer alan Birleşik Krallık'ta yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz senelere oranla yüzde 2 büyüyen video oyun pazarı, 7 milyar sterline ulaştı.

Ticaret kuruluşu UKIE'nin paylaştığı istatistiklere göre, karantina dönemlerinde başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde satışların bir hayli yükseldiği bildirildi. Oyun konsollarından video oyunlarına kadar birçok pazarda milyarlarca sterlinlik artış yaşandı.

7 MİLYAR STERLİNE YÜKSELDİ

Büyüyen oyun dünyası ile beraber video oyun pazarlarında yükselişler devam etti. İngiltere'deki video oyunlarının pazarı UKIE'nin paylaştığı istatistiklere göre geçen senelere oranla yüzde 2 artış ile 7 milyar sterline ulaşarak yeni rekora imza attı.

YENİ NESİL KONSOLLAR 1 MİLYAR STERLİN SATTI

İnsanların pandemi sırasında evlerinde mahsur kalmaları nedeniyle ev içerisinde vakit geçirmek için video oyunları büyük rağbet gördü. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi yeni nesil konsolların satışlarında ise 1,13 milyar sterlinlik pay oluşturuldu.

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Video oyunlarının pazarı rekor seviyeye yükseldi

ÇİP KRİZİNE RAĞMEN SATIŞLAR YÜKSELİŞTE

Donanm satışları her ne kadar artış gösterse de dünyada çip krizi hala devam etmektedir. Buna rağmen konsol donanım satışları geçen senelere oranla artışa devam ediyor. Çip krizinin çözülmesinin ardından ise konsol donanım satışlarında büyük bir patlama yaşanacağı bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE REKOR TAZELENECEK

Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan ve önümüzdeki senelerde çıkış yapacak yüksek kaliteli oyunlar ile beraber sektör, gelecek yıl oyun satış rakamlarında önemli bir artışa neden olacağı ön görülüyor. Bu oyunlar arasında ise Horizon Forbidden West, Elden Ring, Starfield ve Harry Potter: Hogwarts Legacy gibi oyunlar yer alıyor.

Video oyunlarının pazarı rekor seviyeye yükseldi
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Son Dakika Gamegar Video oyunlarının pazar değeri milyarlarca sterline ulaştı! Yeni rekor Avrupa'dan geldi - Son Dakika


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