Hindistan'ı karıştıran haber! Video oyunu bağımlısı 14 yaşındaki çocuk, başarılı olamayınca intihar etti - Son Dakika
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Hindistan'ı karıştıran haber! Video oyunu bağımlısı 14 yaşındaki çocuk, başarılı olamayınca intihar etti

21.02.2022 09:14
Hindistan'ı karıştıran haber! Video oyunu bağımlısı 14 yaşındaki çocuk, başarılı olamayınca intihar etti

Video oyunu bağımlısı olduğu iddia edilen 14 yaşındaki Hindistanlı çocuk, oyun içerisindeki meydan okuması reddedilmesi üzerine intihar etti. Hindistan hükümeti güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle oyunu Hindistan'da yasaklandı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, Garena Free Fire adlı video oyunundaki meydan okumayı reddettiği tespit edildikten sonra intihar etti. İddialar sonrası Hindistan hükümeti video oyununu yasakladı.

OYUNDAKİ MEYDAN OKUMASI REDDEDİLDİĞİ İÇİN İNTİHAR ETTİ

Hindistan basınında yer alan haberlere göre Garena Free Fire adlı video oyunundaki meydan okuması reddedilmesi üzerine intihar ettiği bildirildi. Hindistan polisi iddialarına göre ise 14 yaşındaki çocuğun Garena Free Fire adlı video oyununa bağımlı olduğu söylendi.

OYUN HİNDİSTAN'DA YASAKLANDI

14 yaşındaki Hindistanlı çocuğun Garena Free Fire adlı video oyunundaki meydan okuması reddedildikten sonra intihar etmesi üzerine oyun, Hindistan'ın güvenliğine tehdit oluşturduğu iddia edilen bu mobil video oyununu yasaklama kararı aldı.

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Polislerin yaptığı araştırmalar sonucu gencin video oyun bağımlısı olduğu bildirilirken ailesi ve öğretmeni, çocuğun oyun bağımlılığı belirtisi göstermediğini ve parlak bir öğrenci olduğunu hatta kriket oynamayı çok sevdiğini paylaştı.

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Son Dakika Gamegar Hindistan'ı karıştıran haber! Video oyunu bağımlısı 14 yaşındaki çocuk, başarılı olamayınca intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ı karıştıran haber! Video oyunu bağımlısı 14 yaşındaki çocuk, başarılı olamayınca intihar etti - Son Dakika
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