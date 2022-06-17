Video: Pakistan Başbakanı: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimi Dünyanın Örnek Alması Gereken Bir Rol Modeldir - Son Dakika
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Video: Pakistan Başbakanı: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimi Dünyanın Örnek Alması Gereken Bir Rol Modeldir

17.06.2022 13:21
Video: Pakistan Başbakanı: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimi Dünyanın Örnek Alması Gereken Bir Rol Modeldir

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in yoksulluğu azaltmadaki başarısının "benzersiz" olduğunu ve deneyiminin dünyanın geri kalanı için örnek alınması gereken bir rol model oluşturduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'in yoksulluğu azaltmadaki başarısının "benzersiz" olduğunu ve deneyiminin dünyanın geri kalanı için örnek alınması gereken bir rol model oluşturduğunu söyledi.

ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı:

"Çin'in bu benzersiz deneyimi, dünyanın geri kalanı için örnek alınması gereken bir rol modeldir. Çin 800 milyon insanı yoksulluktan nasıl kurtarabildi? Bizim toplam nüfusumuz 220 milyon. ve biz insanlarımızı bu derin çukurdan çıkarmak, onurlu ve müreffeh Pakistanlılar haline dönüştürmek amacıyla yoksulluk sınırının üstüne çıkarmak için mücadele ediyoruz. Çin bu mucizeyi gerçekleştirdi. Yani bu, benzeri görülmemiş bir şey ve hepimizin bu deneyimden faydalanması gerekiyor. Bunun benim görevim ve sloganım olduğunu düşünüyorum."

ŞAHBAZ ŞERİF, Pakistan Başbakanı:

"(İki ülkenin) siyasi partileri arasındaki ilişkiler çok önemli. Halklar arasındaki ilişkiler çok önemli. Bu nedenle onların bu kayda değer ilerlemeyi ve gelişmeyi nasıl başardıklarını ve yoksulluğu, işsizliği, ekonomik sıkıntıları nasıl azaltarak mutluluğa dönüştürdüklerini onların deneyimlerinden öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence bu bizim öğrenmemiz gereken bir ders ve onların deneyimlerinden öğrenmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yoksulluk, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Pakistan Başbakanı: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimi Dünyanın Örnek Alması Gereken Bir Rol Modeldir - Son Dakika

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