Son Dakika Haberleri: Video | Palmira'nın Yıkılan Eserleri Arkeologların Elinde Hayat Buluyor

Video | Palmira'nın Yıkılan Eserleri Arkeologların Elinde Hayat Buluyor

16 dakika önce

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta büyük hasar gören tarihi ve kültürel eserler arkeologların elinde yeniden hayat buluyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta büyük hasar gören tarihi ve kültürel eserler arkeologların elinde yeniden hayat buluyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Palmira antik kentindeki yıkımdan kurtarılan eserler üzerinde Şam Ulusal Müzesi'nde titiz çalışmalar yürütülüyor. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/10/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:46 Kaynak: Youtube

Şam, Suriye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:02:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Palmira'nın Yıkılan Eserleri Arkeologların Elinde Hayat Buluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]