Video | Palmira'nın Yıkılan Eserleri Arkeologların Elinde Hayat Buluyor
17 dakika önce
Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta büyük hasar gören tarihi ve kültürel eserler arkeologların elinde yeniden hayat buluyor.
Suriye
'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta büyük hasar gören tarihi ve kültürel eserler arkeologların elinde yeniden hayat buluyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Palmira antik kentindeki yıkımdan kurtarılan eserler üzerinde Şam
Ulusal Müzesi'nde titiz çalışmalar yürütülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:55
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