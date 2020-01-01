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Video: Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi
6 saat önce
Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:03
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