Video: Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

Video: Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi

6 saat önce

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdiView on euronews.

">

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesine tepki gösterdiView on euronews

Video: Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi

Papa Francis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elini bırakmayan kadın, Papa'ya kameralar önünde zor anlar yaşattı
Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi

Son Dakika Haberleri
16:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız" - Son Dakika Haber
16:49 Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü - Son Dakika Haber
16:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5) - Son Dakika Haber
16:38 Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Son Dakika Haber
16:35 Burdur'da sürücülere ceza yağdı - Son Dakika Haber
15:37 Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Son Dakika Haber
15:14 Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 16:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Video: Papa Francis elini sertçe çeken kadına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]