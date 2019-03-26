Son Dakika Haberleri: Video | Papa Francis'in Yüzüğünü Öpmek İsteyen Katoliklerle Mücadelesi

Video | Papa Francis'in Yüzüğünü Öpmek İsteyen Katoliklerle Mücadelesi

1 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte elini ve Papalık mührü olarak geçen 'Balıkçı Yüzüğü'nü öpmeye çalışanlarla mücadelesinin görüntüleri tartışma konusu oldu

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in pazartesi günü katıldığı bir etkinlikte elini öpmeye çalışanlarla mücadelesinin görüntüleri tartışma konusu oldu. İtalya'nın Loreto kasabasında gelen Papa'yı selamlayan Katolikler, Francis'in Papalık mührü olarak geçen 'Balıkçı Yüzüğü'nü öpmeye çalıştı. Papa Francis'in ise her seferinde elini ve yüzüğü öptürmemek için yoğun çaba harcadığı kameralara yansıdı. Papa'nın 'Balıkçı yüzüğü'nü öpmek Katolik dünyasının en üst mertebesine saygı olarak addediliyor. Ancak Arjantinli Papa'nın göreve geldiği günden beri bu gelenekten uzak durmayı tercih ettiği biliniyor. Papa'nın bu davranışı kimileri tarafından mütevazi bulunsa da muhafazakar Katolikler tarafından hoş karşılanmıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:35 

Papa, Papa Francis, Dünya
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