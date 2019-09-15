Son Dakika Haberleri: Video | Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı: Asıl engel, bizim karşımıza çıkartılan zorluklar
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Video | Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı: Asıl engel, bizim karşımıza çıkartılan zorluklar

50 dakika önce

Kolları olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde yüzme dalında Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı Euronews’e engelleri nasıl aştığını anlattı. Genç yüzücü, "Herkes bir engelli adayıdır. Gerçek engel ve engelliler, bizim karşımıza çıkartılan zorluklar ve bu zorlukları çıkaran insanlardır." diyor

Video | Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı: Asıl engel, bizim karşımıza çıkartılan zorluklar, System.String[]

Kolları olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde yüzme dalında Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, başarılarına Londra'da dünya 2.'liğini de ekledi.


Sümeyye, henüz 16 yaşında bir şampiyon. Hayat dolu bir ressam aynı zamanda. Ebru sanatıyla uğraşıyor. Projeleri var. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor. Genç milli yüzücü, euronews'e engelleri nasıl aştığını anlattı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:30 
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