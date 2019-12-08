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Video | Paris'i savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' kim ve ne istiyorlar?
6 saat önce
Fransa'da akaryakıt zammını protesto ile başlayan 'Sarı Yelekliler' hareketi kimdir, ne istiyorlar'View on euronews.
Fransa'da akaryakıt zammını protesto ile başlayan 'Sarı Yelekliler' hareketi kimdir, ne istiyorlar'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:36
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