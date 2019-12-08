Son Dakika Haberleri: Video | Paris'i savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' kim ve ne istiyorlar?
Son Dakika Dünya Video | Paris'i savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' kim ve ne istiyorlar? - Son Dakika Dünya

Video | Paris'i savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' kim ve ne istiyorlar?

6 saat önce

Fransa'da akaryakıt zammını protesto ile başlayan 'Sarı Yelekliler' hareketi kimdir, ne istiyorlar'View on euronews.

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Fransa'da akaryakıt zammını protesto ile başlayan 'Sarı Yelekliler' hareketi kimdir, ne istiyorlar'View on euronews

Video | Paris'i savaş alanına çeviren 'Sarı Yelekliler' kim ve ne istiyorlar?

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:36 
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