Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı
3 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları 'istila eden' elektrikli scooterlara karşı belediye savaş açtı.
Cep telefonuna yüklenen uygulama aracılığıyla kiralanan scooterları, şehir sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle artık Paris'in her sokağında görmek mümkün.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:23
'nın başkenti Paris
'te sokakları 'istila eden' elektrikli scooterlara karşı belediye savaş açtı.
Cep telefonuna yüklenen uygulama aracılığıyla kiralanan scooterları, şehir sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle artık Paris'in her sokağında görmek mümkün. Kentte toplam 12 firma, 20 bine yakın elektrikli araçla hizmet sunuyor.
Ata sopalı işkence yapan şahısa 773 lira ceza verildi
Marmaris'de akılamaz görüntü! Çırılçıplak dolaştı
Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu
Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu