Son Dakika Haberleri: Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı
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Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı

3 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları 'istila eden' elektrikli scooterlara karşı belediye savaş açtı. Cep telefonuna yüklenen uygulama aracılığıyla kiralanan scooterları, şehir sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle artık Paris'in her sokağında görmek mümkün.

Video | Paris'te elektrikli scooter 'istilasına' belediye savaş açtı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'te sokakları 'istila eden' elektrikli scooterlara karşı belediye savaş açtı.

Cep telefonuna yüklenen uygulama aracılığıyla kiralanan scooterları, şehir sakinleri ve turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle artık Paris'in her sokağında görmek mümkün. Kentte toplam 12 firma, 20 bine yakın elektrikli araçla hizmet sunuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:23 
Fransa, Paris, Dünya
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