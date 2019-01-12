Son Dakika Haberleri: Video | Paris'teki Patlama Kameralarda

Video | Paris'teki Patlama Kameralarda

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı sonucu dört kişi hayatını kaybetti. 47 yaralının olduğu patlamadaki bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin görüntüler amatör kameralara yansıdı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:04 

Fransa, Paris, Dünya
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Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2 Ölü, 47 Yaralı Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı

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