Video | Paris'teki Patlama Kameralarda
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı sonucu dört kişi hayatını kaybetti.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te gaz kaçağı sonucu dört kişi hayatını kaybetti. 47 yaralının olduğu patlamadaki bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamaya ilişkin görüntüler amatör kameralara yansıdı
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:04
Fransa'nın Başkenti Paris'teki Fırında Patlama: 2 Ölü, 47 Yaralı
Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı
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