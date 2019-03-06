Son Dakika Haberleri: Video: Pininfarina Battista: Dünyanın En Hızlı Arabalarından Biri ve Tamamen Elektrikli

Video: Pininfarina Battista: Dünyanın En Hızlı Arabalarından Biri ve Tamamen Elektrikli

52 dakika önce

Automobili Pininfarina dünyanın ilk elektrikli yüksek performans otomobili olduğunu belirttiği Battista'yı Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

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Automobili Pininfarina dünyanın ilk elektrikli yüksek performans otomobili olduğunu belirttiği Battista'yı Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:22 

Cenevre Otomobil Fuarı, Dünya
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