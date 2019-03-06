Video: Pininfarina Battista: Dünyanın En Hızlı Arabalarından Biri ve Tamamen Elektrikli
52 dakika önce
Automobili Pininfarina dünyanın ilk elektrikli yüksek performans otomobili olduğunu belirttiği Battista'yı Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.
Automobili Pininfarina dünyanın ilk elektrikli yüksek performans otomobili olduğunu belirttiği Battista'yı Cenevre Otomobil Fuarı
'nda tanıttı
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:22
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