Son Dakika Haberleri: VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu
Son Dakika Dünya VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu

VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu

54 dakika önce

Hindistan güney kenti Thiruvananthapuram’da 3 metre uzunluğundaki dev piton yılanı bir Hintliyi boğmaya çalıştı. Ölümle burun buruna gelen 71 yaşındaki adam bölge halkının yardımıyla zor kurtarıldı. Korkunç anın görüntüleri kısa zamanda sosyal medyada viral oldu

VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu, System.String[]

Hindistan güney kenti Thiruvananthapuram'da 3 metre uzunluğundaki dev piton yılanı bir Hintliyi boğmaya çalıştı. Ölümle burun buruna gelen 71 yaşındaki adam bölge halkının yardımıyla zor kurtarıldı. Korkunç anın görüntüleri kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.


Görgü tanıkları, dev yılanın işçi şantiyesine girdiğini ve orada bulunan işçilerin yılanı bir çuvala koymak için uğraştıklarını ifade etti. Ancak yılan kendisini yakalamaya çalışan Bhuvanachanachandran Nair'in boynuna sarılarak boğmaya çalıştı. Nair, kasabalıların yardımıyla zor kuruldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump, skandal hatası nedeniyle sosyal medyada rezil oldu
Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı Öldürdüğü sevgilisinin kocası için "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:21:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]