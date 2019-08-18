Video | Piyanist Fazıl Say'dan Kaz Dağları'nda 'Su ve Vicdan Nöbeti' eylemcilerine destek konseri
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'de yürütülen altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Çanakkale'deki altın madeni çalışmalarına karşı düzenlenen "Su ve Vicdan Nöbeti" eylemlerine destek olmak için konser verdi.
Altın madeni çalışmaları için Kaz Dağları'nda on binlerce ağacın kesildiğinin ortaya çıkmasının ardından başlayan eylem kapsamında Say, pazar günü Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde kendisi için hazırlanan sahnede piyano çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:59
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