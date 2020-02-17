‘Video platformları’ yükseliyor!
47 dakika önce
İzleyicinin tercihine dayalı video yayın akışı sunan (on- demand video streaming) platformların TV yayıncılığına rakip olarak yükselişi sürüyor.
İzleyicinin tercihine dayalı video yayın akışı sunan (on- demand video streaming) platformların TV yayıncılığına rakip olarak yükselişi sürüyor. Bu platformların 4 yılda yüzde 30 büyümesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:02
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