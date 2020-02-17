‘Video platformları’ yükseliyor! - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ‘Video platformları’ yükseliyor! - Son Dakika Ekonomi

‘Video platformları’ yükseliyor!

47 dakika önce

İzleyicinin tercihine dayalı video yayın akışı sunan (on- demand video streaming) platformların TV yayıncılığına rakip olarak yükselişi sürüyor.

‘Video platformları’ yükseliyor!, System.String[]

İzleyicinin tercihine dayalı video yayın akışı sunan (on- demand video streaming) platformların TV yayıncılığına rakip olarak yükselişi sürüyor. Bu platformların 4 yılda yüzde 30 büyümesi bekleniyor.

TV, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
Yunan medyası, BM'den ümidini kesti: Doğu Akdeniz'de kazanan Türkiye oldu TUBİTAK Genç Girişimci Programı kapsamında, genç girişimcilere 200 bin TL hibe edilecek SGK; emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapacak

Son Dakika Haberleri
08:23 Arka Sokaklar'daki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa Twitter'dan tepki yağdı
07:46 Adana halkı, Murat Yıldırım'ı görmek için Ramo dizisinin setinde izdiham oluşturdu
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 08:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ‘Video platformları’ yükseliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]