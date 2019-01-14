Video | Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanın Durumu Ağır
38 dakika önce
Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz bir bağış etkinliğinde kalbinden bıçaklandı.
Polonya
'nın Gdansk
kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz bir bağış etkinliğinde kalbinden bıçaklandı. Saldırının gerçekleştiği sahnede yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülen Adamowicz'in durumunun kritik olduğu açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:58
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