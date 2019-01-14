Son Dakika Haberleri: Video | Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanın Durumu Ağır

Video | Polonya'da Sahnede Bıçaklanan Belediye Başkanın Durumu Ağır

38 dakika önce

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz bir bağış etkinliğinde kalbinden bıçaklandı.

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Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz bir bağış etkinliğinde kalbinden bıçaklandı. Saldırının gerçekleştiği sahnede yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülen Adamowicz'in durumunun kritik olduğu açıklandı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:58 

Gdansk, Polonya, Dünya
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