Video | 'Ponpon Erkekler' Cinsiyetçiliğe Karşı Sahnede
1 saat önce
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen paten (roller-derby) karşılaşmasının devre arasında sahneye çıkan "ponpon erkekler" seyircileri eğlenceli bir an yaşattı.
Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da düzenlenen paten (roller-derby) karşılaşmasının devre arasında sahneye çıkan "ponpon erkekler" seyircileri eğlenceli bir an yaşattı. Sadece erkeklerden oluşan Fearleders, bu sporun sadece kadınlara hitap etmediğini savunuyor
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:37
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