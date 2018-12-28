Son Dakika Haberleri: Video | 'Ponpon Erkekler' Cinsiyetçiliğe Karşı Sahnede

Video | 'Ponpon Erkekler' Cinsiyetçiliğe Karşı Sahnede

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen paten (roller-derby) karşılaşmasının devre arasında sahneye çıkan "ponpon erkekler" seyircileri eğlenceli bir an yaşattı.

">
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen paten (roller-derby) karşılaşmasının devre arasında sahneye çıkan "ponpon erkekler" seyircileri eğlenceli bir an yaşattı. Sadece erkeklerden oluşan Fearleders, bu sporun sadece kadınlara hitap etmediğini savunuyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:37 

Viyana, Avusturya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erecek Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı

KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı Bir Dönem Türkiye'yi Avrupa Liginde Temsil Eden Kayseri Erciyesspor'un Tesisleri, Kayserispor Alt Yapısına Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:10:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | 'Ponpon Erkekler' Cinsiyetçiliğe Karşı Sahnede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]