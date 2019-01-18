Video | Portekiz Askerlerinin Savaş Oyunlarını Aratmayan 50 Saatlik Operasyonu
31 dakika önce
Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Portekiz askerleri ile UPC militanları arasında 50 saat süren bir çatışma yaşandı.
Birleşmiş Milletler
Barış Gücü kapsamında Orta Afrika
Cumhuriyeti'nde bulunan Portekiz
askerleri ile UPC militanları arasında 50 saat süren bir çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Barış için Birlik (UPC) militanlarının üssü ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:19
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