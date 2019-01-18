Son Dakika Haberleri: Video | Portekiz Askerlerinin Savaş Oyunlarını Aratmayan 50 Saatlik Operasyonu

Video | Portekiz Askerlerinin Savaş Oyunlarını Aratmayan 50 Saatlik Operasyonu

31 dakika önce

Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Portekiz askerleri ile UPC militanları arasında 50 saat süren bir çatışma yaşandı.

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Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Portekiz askerleri ile UPC militanları arasında 50 saat süren bir çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Barış için Birlik (UPC) militanlarının üssü ele geçirildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:19 

Dünya
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