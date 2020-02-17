Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti - Son Dakika Dünya

Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

17 dakika önce

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.

Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.View on euronews

Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti

Portekiz, Porto, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:06 
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