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Video: Porto futbol takımının oyuncusu Marega ırkçı tezahüratlara dayanamayarak maçı terk etti
17 dakika önce
Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.
Portekiz'in Porto takımında forma giyen Malili oyuncu Moussa Marega, Vitoria Giumaraes taraftarlarının ırkçı tezahüratları nedeniyle maçın bitimine dokuz dakika kala sahayı terk etti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:06
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