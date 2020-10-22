Video reklam üretimi için iş birliği anlaşması imzalanıyor - Son Dakika

2019 yılında 500'den fazla müşterisi için 5 bin 350 video projesi tamamlayan United Plankton, yeni anlaşmayla birlikte PepsiCo Türkiye 'nin video reklamlarının üretimini üstleniyor. Yapılan açıklamada, anlaşmayla birlikte video reklam üretiminde operasyonel verimliliğin sağlanmak istendiği belirtildi.

PepsiCo Türkiye'nin içerik üretimi için kurduğu şirket içi ajansı PEP Creative Studio ile United Plankton güçlerini birleştirme kararı aldı. Pazarlama ve dijital projeler de dahil olmak üzere tüm süreçlerde inovasyonu odak noktalarına aldıklarını ve markalarının iletişim süreçlerinde teknolojiden sonuna kadar faydalanmayı amaçladıklarını söyleyen PepsiCo Türkiye Dijital Pazarlama Dönüşüm Müdürü Volkan Budak, "Doğru hedef kitleye, en doğru anda, en uygun kanal ve ekranda ulaşmak için reklam teknolojilerini kullanıyoruz. Dijital reklamlar, her hedef kitle, platform ve format için özel içerikler gerektiren yeni bir düzen. Bu durum bizi video reklam üretim süreçlerimizi yeniden düşünmeye zorladı." dedi.

"DİJİTAL REKLAMLARDA HIZ VE KALİTE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Video reklamları binlerce kişiye ulaştırabilmek için ciddi bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Volkan Budak, "Dünyamız her gün değişiyor. Bu akışın ve dinamikliğin markalarda da bir karşılığı olmalı. Hızlı hareket etmek ve kaliteli bir iş çıkarabilmek oldukça önemli. Biz de şirket olarak hız ve verimliliğimizi artıracak ortaklar arayışına girdik. Arayışlarımızın sonunda United Plankton ile karşılaştık. Sadece Türkiye'de başarılı olmak için değil, diğer bölgeler için de referans olacak bir ortaklık modeli oluşturduk. Bu birlikteliğin sonucunda video reklam üretimimizi artırmayı ve reklam üretimi açısından daha hızlı ve verimli bir süreç kurgulamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAK DİJİTAL REKLAMLARDA BAŞARIYI GETİRİYOR"

United Plankton'un kaliteden ödün vermeden çok hızlı ve uygun maliyetli video reklamlar üretme konusunda kendi teknolojisine sahip olduğunu söyleyen United Plankton'un kurucu ortağı Muammer Okumuş, "Her marka, dijital reklamları daha iyi, daha hızlı, daha ucuz ve geniş ölçekte üretmenin yollarını arıyor. Teknolojimizi kullanarak, markalara yüzde 80 maliyet verimliliği ve ayda 1.000 özel video reklam üretme ölçeği sunuyoruz. Markalarla uyumlu çalışmanın bir getirisi olarak da kısa sürede 38 farklı ülkede, markaların şirket içi ekipleriyle çalışmaya başladık. Uyumlu çalışmanın ve teknolojik yetkinliğin başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz." dedi.

- İstanbul