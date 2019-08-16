Son Dakika Haberleri: Video | Rölyef sanatçısı, 17 Ağustos'u tablosuna işleyerek deprem gerçeğine dikkat çekiyor
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Video | Rölyef sanatçısı, 17 Ağustos'u tablosuna işleyerek deprem gerçeğine dikkat çekiyor

3 dakika önce

Kocaeli'de yaşayan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Marmara Depremi'nde yaşanan bina yıkımını tabloya işleyerek, deprem gerçeğini gözler önüne seriyor.

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Kocaeli'de yaşayan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Marmara Depremi'nde yaşanan bina yıkımını tabloya işleyerek, deprem gerçeğini gözler önüne seriyor
Mehmet Erol, Kocaeli, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:03 
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