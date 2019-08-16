Video | Rölyef sanatçısı, 17 Ağustos'u tablosuna işleyerek deprem gerçeğine dikkat çekiyor
3 dakika önce
Kocaeli'de yaşayan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Marmara Depremi'nde yaşanan bina yıkımını tabloya işleyerek, deprem gerçeğini gözler önüne seriyor.
Kocaeli'de yaşayan rölyef sanatçısı Mehmet Erol Buga, Marmara Depremi'nde yaşanan bina yıkımını tabloya işleyerek, deprem gerçeğini gözler önüne seriyor
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:03
Yola dökülen sabun nedeniyle yağmur sonrası yol köpürdü! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi Namazda caminin tavanı çökünce "deprem" sandılar Hong Kong'da eylemciler, ATM ve bankalardan paralarını çekerek Çin'i protesto ediyorlar