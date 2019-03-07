Son Dakika Haberleri: Video: Rus Askeri Savaş Uçağı, ABD'ye Ait Bir Keşif Uçağını Engelledi

Video: Rus Askeri Savaş Uçağı, ABD'ye Ait Bir Keşif Uçağını Engelledi

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçağının, ABD'ye ait bir keşif uçağının Baltık Denizi üzerinde engellemesini gösteren bir video görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçağının, ABD'ye ait bir keşif uçağının Baltık Denizi üzerinde engellemesini gösteren bir video görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:22 

Dünya
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