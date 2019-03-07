Video: Rus Askeri Savaş Uçağı, ABD'ye Ait Bir Keşif Uçağını Engelledi
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçağının, ABD'ye ait bir keşif uçağının Baltık Denizi üzerinde engellemesini gösteren bir video görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı.
Rusya
Savunma Bakanlığı, Rus askeri uçağının, ABD
'ye ait bir keşif uçağının Baltık Denizi
üzerinde engellemesini gösteren bir video görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:22
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