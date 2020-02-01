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Video: Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
6 saat önce
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:18
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