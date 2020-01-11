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Video: Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası
7 saat önce
Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı.
Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:57
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