Video: Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası - Son Dakika Dünya

Video: Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası

7 saat önce

Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı.

Rusya, Umman Körfezi'nde Rus Donanması'na ait savaş gemisinin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yakınlaştığı' iddiasını yalanladı. View on euronews

Video: Rusya Donanması'na ait geminin Amerikan savaş gemisine 'saldırganca yaklaştığı' iddiası

Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:57 
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