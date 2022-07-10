Video: Sağlık Uzmanları Artan Kovid-19 Vakalarına Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Video: Sağlık Uzmanları Artan Kovid-19 Vakalarına Karşı Uyarıyor

10.07.2022 14:40
Video: Sağlık Uzmanları Artan Kovid-19 Vakalarına Karşı Uyarıyor

Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa karşı uyarıda bulunan sağlık uzmanları, yetkilileri vakit geçirmeksizin önlem almaya çağırdı.

Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa karşı uyarıda bulunan sağlık uzmanları, yetkilileri vakit geçirmeksizin önlem almaya çağırdı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan, Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantları yüzünden günlük vaka sayılarında hızlı artış yaşandığını söyledi.

Ceyhan sağlık yetkililerine, ilkbahar aylarında kademeli olarak kaldırılan Kovid-19 önlemlerinin bazılarını geri getirme çağrısında bulundu.

Türkiye'ye girişlerde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) Kovid-19 testinin yeniden zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Ceyhan, toplu taşıma ve otellerde asansör kullanırken maske kullanılması ve restoranlarda sosyal mesafeye uyulması gerektiğini dile getirdi.

Ceyhan, Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajında vakalarda yaşanan son dalgayı "Omicron koronavirüsün Truva atıydı. Topluma zararsız bir mutant olarak girdi. Herkes rahatladı. Önlemler kaldırıldı, aşılama durdu" şeklinde açıkladı. Ceyhan, buna karşın "mutasyon makinesinin" çalışmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Ceyhan, "Umarız makine ağır klinik tablolara neden olan mutantlar üretmez" diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 27 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında 57.113 vaka görüldü ve 25 kişi hayatını kaybetti; bir önceki haftaysa 26.635 vaka ve 17 ölüm görülmüştü.

Hızlı antijen testlerinin kayda geçmediğini söyleyen uzmanlar gerçek sayıların, resmi rakamların çok üstünde olduğuna inanıyor.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de ve tüm dünyada vakaların sürekli artmasından kontrolsüz uluslararası hareketlilik ve faaliyetleri sorumlu tuttu.

Perşembe günü Diken adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Gazi Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü olan Şenol'ün "Uluslararası çok büyük bir hareketliliğin içine atladık hep birlikte. Dalga gelmedi aslında biz dalganın içine atladık" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Şenol, "İnsanların hastalanmaması önemli ve bilim dünyası bunun için çalışıyor. Çünkü hastalık çok hafif de geçirilse sekel (uzun süreli izler) bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.

Şenol, "Virüsün kime nasıl davranacağını bilmiyoruz. Hassas grupların ağır hastalık ihtimallerine karşı onları korumak istiyoruz" diye ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vakaların artmasına karşın virüsün insanları hasta etme gücünün azaldığını söyledi. Koca, risk grubunda bulunanlara kişisel önlem almaları ve takviye doz yaptırmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye, Omicron, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Sağlık Uzmanları Artan Kovid-19 Vakalarına Karşı Uyarıyor - Son Dakika

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