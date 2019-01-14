Video | Sakarya'da Doğal Gaz Boru Hattında Patlama
2 saat önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinin dağlık bölgesinde doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı kopma sebebiyle yangın çıktı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinin dağlık bölgesinde doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı kopma sebebiyle yangın çıktı. Olayda ölen olmazken maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:04
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