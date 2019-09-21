Son Dakika Haberleri: Video: Sakurajima yeniden lav püskürtmeye başladı
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Video: Sakurajima yeniden lav püskürtmeye başladı

14 dakika önce

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Sakurajima bu ay içerisinde bir kaç kere daha lav püskürtmüştü.

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Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Sakurajima bu ay içerisinde bir kaç kere daha lav püskürtmüştü

Video: Sakurajima yeniden lav püskürtmeye başladı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:03 
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