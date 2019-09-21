Video: Sakurajima yeniden lav püskürtmeye başladı
14 dakika önce
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Sakurajima bu ay içerisinde bir kaç kere daha lav püskürtmüştü.
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Sakurajima bu ay içerisinde bir kaç kere daha lav püskürtmüştü
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:03
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