Son Dakika Haberleri: Video : Samsung, Katlanabilir Galaxy Fold Telefonunu Tanıttı

Video : Samsung, Katlanabilir Galaxy Fold Telefonunu Tanıttı

1 saat önce

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde düzenlediği bir etkinlikte 2019 model telefonlarını tanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde düzenlediği bir etkinlikte 2019 model telefonlarını tanıttı. İletişim devinin göze çarpan en yeni ürünü ise kuşkusuz katlanabilir tasarımıyla Galaxy Fold oldu…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:06 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Güney, Samsung, Genel
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