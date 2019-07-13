Son Dakika Haberleri: Video | San Fermin Festivali'nin 7. günündeki boğa koşusunda 5 kişi yaralandı
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Video | San Fermin Festivali'nin 7. günündeki boğa koşusunda 5 kişi yaralandı

1 saat önce

İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali’nin 7. gününde boğa koşusu sırasında beş kişi yaralandı

Video | San Fermin Festivali'nin 7. günündeki boğa koşusunda 5 kişi yaralandı, System.String[]
İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen San Fermin Festivali'nin 7. gününde boğa koşusu sırasında beş kişi yaralandı.

Kızıl Haç tarafından yapılan açıklamada yaralıların arasında boynuz darbesi alan olmadığı belirtildi.
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Pamplona, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52 
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