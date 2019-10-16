Son Dakika Haberleri: Video sanatın öncüsü Paik Londra'da
Son Dakika Dünya Video sanatın öncüsü Paik Londra'da

Video sanatın öncüsü Paik Londra'da

26 dakika önce

Dünyanın en büyük modern sanat müzelerinden biri olan Tate Modern, 2006 yılında ölen Güney Koreli sanatçının eserlerinin sergileneceğini duyurdu.

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Dünyanın en büyük modern sanat müzelerinden biri olan Tate Modern, 2006 yılında ölen Güney Koreli sanatçının eserlerinin sergileneceğini duyurdu.

Video sanatın öncüsü Paik Londra'da

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:17 
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