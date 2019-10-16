Video sanatın öncüsü Paik Londra'da
26 dakika önce
Dünyanın en büyük modern sanat müzelerinden biri olan Tate Modern, 2006 yılında ölen Güney Koreli sanatçının eserlerinin sergileneceğini duyurdu.
Dünyanın en büyük modern sanat müzelerinden biri olan Tate Modern, 2006 yılında ölen Güney Koreli sanatçının eserlerinin sergileneceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:17
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