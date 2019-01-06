Video |sarı Yelekli Şampiyon Boksör Fransız Polisini Yumrukla Dağıttı
26 dakika önce
Fransa'da sekiz haftadır süren 'Sarı Yelekliler' eylemlerinde bir kişi polislere yumruklarla saldırarak geri çekilmek zorunda bıraktı.
Fransa
'da sekiz haftadır süren 'Sarı Yelekliler' eylemlerinde bir kişi polislere yumruklarla saldırarak geri çekilmek zorunda bıraktı. Paris
'teki gösteriler sırasında kameralara yansıyan kişinin 2007 Fransa şyarı ağır sıklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu tespit edildi ve tutuklandı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:21 Kaynak: Youtube
Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda
İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi