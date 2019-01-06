Son Dakika Haberleri: Video |sarı Yelekli Şampiyon Boksör Fransız Polisini Yumrukla Dağıttı

Video |sarı Yelekli Şampiyon Boksör Fransız Polisini Yumrukla Dağıttı

26 dakika önce

Fransa'da sekiz haftadır süren 'Sarı Yelekliler' eylemlerinde bir kişi polislere yumruklarla saldırarak geri çekilmek zorunda bıraktı.

Fransa'da sekiz haftadır süren 'Sarı Yelekliler' eylemlerinde bir kişi polislere yumruklarla saldırarak geri çekilmek zorunda bıraktı. Paris'teki gösteriler sırasında kameralara yansıyan kişinin 2007 Fransa şyarı ağır sıklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu tespit edildi ve tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:21 Kaynak: Youtube

Paris, Fransa, Genel
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