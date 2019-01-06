Video |sarı Yelekli Şampiyon Boksör Fransız Polisini Yumrukla Dağıttı
20 dakika önce
Fransa'da sekiz haftadır süren 'Sarı Yelekliler' eylemlerinde bir kişi polislere yumruklarla saldırarak geri çekilmek zorunda bıraktı.
Fransa
'da sekiz haftadır süren 'Sarı Yelekliler' eylemlerinde bir kişi polislere yumruklarla saldırarak geri çekilmek zorunda bıraktı. Paris
'teki gösteriler sırasında kameralara yansıyan kişinin 2007 Fransa şyarı ağır sıklet boks şampiyonu Christophe Dettinger olduğu tespit edildi ve tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:28
Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda
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